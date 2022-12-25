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Papa'dan geleneksel Noel mesajında silahların susması çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, geleneksel Noel mesajında, Tanrı'dan silahları susturma gücüne sahip olanları aydınlatmasını diledi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 17:05
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, geleneksel Noel mesajında Tanrı'dan silahları susturma gücüne sahip olanları aydınlatmasını diledi

Papa'dan geleneksel Noel mesajında silahların susması çağrısı
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, geleneksel Noel mesajında, Tanrı'dan silahları susturma gücüne sahip olanları aydınlatmasını diledi.

Papa, güncel meselelerine dair mesajlar verdiği Noel Yortusu'ndaki "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını, Aziz Petrus Meydanı'na bakan bazilikanın locasından yaptı.

Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel'in öneminden bahseden Papa, dünyada devam eden çatışmalara değinerek "On aylık savaşın yol açtığı yıkım sebebiyle evlerinden uzakta, karanlıkta ve soğukta bu Noel'i karşılayan Ukraynalı kardeşlerimize bakalım. Rab, acı çeken herkese somut dayanışmamızı göstermemiz için bize ilham versin, silahları susturma ve bu anlamsız savaşa bir an önce son verme gücüne sahip olanları aydınlatsın." dedi.

Papa, "Farklı bölgelerde, farklı sahnelerde üçüncü dünya savaşını yaşayan bizim zamanımız, ciddi bir barış kıtlığı çekiyor." diye konuştu.

Geri plana düşen ama çatışmaların henüz sona ermediği Suriye'yi düşündüğünü dile getiren Papa, "Son aylarda şiddetin ve çatışmaların arttığı, ölüm ve yaralanmaların arttığı Kutsal Toprakları da düşünelim. Tanrı'ya, İsrailliler ve Filistinliler arasında diyalog ve karşılıklı güven inşa etme çabaları yeniden başlaması için dua edelim." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, Lübnan'ın uluslararası toplumun desteğiyle toparlanması umudunu ifade ederek Yemen, Sahel ve Amerika kıtasındaki siyasi ve sosyal gerilimlere yönelik endişesini dile getirdi.

Papa, Noel'in Myanmar ve İran'da da uzlaşıya ve kan dökülmesinin son bulmasına vesile olması temennisini paylaştı.

Papa Franciscus, aç kalan çocukları düşünmeleri gerektiğine, her gün büyük miktarlarda yemeğin çöpe gittiğine dikkati çekerek, "Ukrayna'daki savaş bu durumu daha da kötüleştirdi ve özellikle de Afganistan'da ve Afrika Boynuzu ülkelerinde tüm halkları kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Her savaşın açlığa ve gıdanın bir silah olarak kullanılmasına yol açtığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Papa, böyle bir günde göçmenleri, yalnız insanları, kimsesiz çocukları da unutmamaları gerektiğini kaydetti.

Katoliklerin ruhani lideri, konuşmasının ardından meydandakileri takdis edip bayramlarını kutladı.

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