Katrancı bitkisi saç dökülmesine iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan saç dökülmesini yavaşlatan katrancı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDİR?

Saç dökülmesi genellikle genetik kökenli olmakla birlikte çeşitli hastalıklardan dolayı da yaşanabilmektedir. Bunun yanında geçici hastalıklar sinüzit, enfeksiyon, bağırsak paraziti saç dökülmesini tetiklerken B12, magnezyum, çinko ve demir eksikliği de saç dökülmelerine neden olur.

KATRANCI BİTKİSİ NEDİR?

Çamgiller familyasından; Lübnan dağlarında ve yurdumuzda Toros dağlarında yetişen 40 metre kadar boyu olan çok gösterişli ve heybetli bir ağaçtır. Dalları yataydır. Yaprakları iğne gibi olup, demet şeklindedir. Renkleri, genç yaşında koyu yeşildir. Zamanla açık mavi ye ile dönüşürler.

Kozalağı, olgunken açık kestane renkli, uzunca, oval eklinde ve 8-12 cm boyundadır. Tohumlarında reçine vardır. Odunu kokuludur. Gövde ve dallarının kapalı yerlerde yakılmasıyla sarıkatran elde edilir.