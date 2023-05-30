Katrancı bitkisi kaliteli bir uyku sağlıyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kaliteli uyku insanların umut ettiği konu olurken deliksiz uyku uyu için katrancı bitkisinin önerilmesi dikkat çekti.

KATRANCI BİTKİSİ NEDİR?

Çamgiller familyasından; Lübnan dağlarında ve yurdumuzda Toros dağlarında yetişen 40 metre kadar boyu olan çok gösterişli ve heybetli bir ağaçtır. Dalları yataydır. Yaprakları iğne gibi olup, demet şeklindedir. Renkleri, genç yaşında koyu yeşildir. Zamanla açık mavi ye ile dönüşürler.

Kozalağı, olgunken açık kestane renkli, uzunca, oval eklinde ve 8-12 cm boyundadır. Tohumlarında reçine vardır. Odunu kokuludur. Gövde ve dallarının kapalı yerlerde yakılmasıyla sarıkatran elde edilir.

DELİKSİZ UYKU NEDİR?

Uzun süre çalışıp yorulduktan sonra derin bir uykuya dalmak demektir.