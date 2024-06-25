Katy Pery'den 60 metrelik elbiseyle yeni şarkı tanıtımı

Dünya çapında tanınan pop yıldızı Katy Perry, müzik dünyasına yeni bir soluk getirecek olan "Woman's World" adlı şarkısının tanıtımı için sıra dışı bir etkinlik düzenledi. Perry, şarkının sözlerinin yazılı olduğu tam 60 metreden uzun bir elbise giyerek hem şarkısını tanıttı hem de moda dünyasına farklı bir bakış açısı sundu.

Katy Perry'nin giydiği elbise, adeta bir billboard gibi işlev gördü. Şarkının sözleri, renkli ve dikkat çekici bir şekilde elbisenin üzerine yazılmıştı. Bu sıra dışı tanıtım, hayranlarının yanı sıra müzik ve moda dünyasından da büyük ilgi gördü.