Kavala Kurabiyesi Tarifi

MALZEMELER:

- 1 su bardağı çiğ badem

- 1 su bardağı un (kavurmak için)

- 3 su bardağı un

- 250 gram tereyağı

- 1 su bardağı pudra şekeri

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

- 1 paket vanilya

Üzeri İçin:

- 1 su bardağı pudra şekeri

HAZIRLANIŞI:

Yukarıda belirtilen miktarda çiğ bademi rondodan çekin, dişe gelecek büyüklükte olduğunda bademden birkaç kaşık ayırın. Kalan bademleri un gibi olana kadar çekmeye devam edin. 1 bardak un ve bademleri bir tavada renk alana kadar kavurun. Kavurma işlemini kısık ateşte yapmak püf noktadır.

Kavrulduktan sonra bir tabağa koyun ve soğuyana kadar dinlendirin. Soğuyan karışıma, tarifteki tüm malzemeleri ekleyin ve toparlanana kadar yoğurun. Toparlanan hamuru, iki yaprak yağlı kağıt arasına alın ve merdane yardımıyla açın. Hamurun kalınlığının 1 parmak kadar olmasına dikkat edin.

Açtığınız hamuru, bir bardak ile ay şeklinde kesin. Şekil verdiğiniz kurabiyeleri, bir tepsiye aralıklı olarak dizin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif renk alana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında dinlendirin ve üzerine pudra şekeri serpin.

Afiyet olsun.