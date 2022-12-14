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Seren Serengil'den Hadise'ye şoke eden yorum. Kavgada bile söylenmez

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, Instagram hesabından makyajsız pozlarını paylaştı. Hadise'nin fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı. Seren Serengil de öyle bir yorum yaptı ki sosyal medyanın gündemine oturdu.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 13:07
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Kavgada bile söylenmez. Seren Serengil'den Hadise'ye Kermit yorumu

Seren Serengil'den Hadise'ye şoke eden yorum. Kavgada bile söylenmez
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Geçtiğimiz nisan ayında evlendiği Mehmet Dinçerler'den 5 ay sonra boşanan ünlü şarkıcı Hadise, daha sonra hakkında çıkan iddialardan dolayı zor günler geçirmişti.

Hadise, 14 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından makyajsız pozlarını paylaştı. Kısa sürede beğeni yağan paylaşıma hayranları yorum yağdırdı. Seren Serengil'den de yorum gelmekte gecikmedi.

Seren Serengil, Hadise'yi "Kurbağa Kermit" karakterine benzeterek "Kermit" yorumunu yaptı.

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