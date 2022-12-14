Seren Serengil'den Hadise'ye şoke eden yorum. Kavgada bile söylenmez

Geçtiğimiz nisan ayında evlendiği Mehmet Dinçerler'den 5 ay sonra boşanan ünlü şarkıcı Hadise, daha sonra hakkında çıkan iddialardan dolayı zor günler geçirmişti.
Hadise, 14 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından makyajsız pozlarını paylaştı. Kısa sürede beğeni yağan paylaşıma hayranları yorum yağdırdı. Seren Serengil'den de yorum gelmekte gecikmedi.
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