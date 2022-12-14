Program partneri Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil'in, canlı yayında çenesi kitlendi

Geçtiğimiz hafta yakın dostu Demet Akalın ile ABD’ye giden Seren Serengil, tatili bitirip Türkiye’ye döndü. Sunucularından olduğu programın canlı yayınına çıkan Seren Serengil, Bircan Bali ile tartıştı

“Programı halaysız, danssız açtık. Gündem Bircan Bali’de” diyen Serengil, sözü partnerine bıraktı. Bircan Bali, Seren Serengil’e, “Seni bozmayalım diye halay çekmedik. Sen yokken halay çekiyoruz, varken dert çekiyoruz” dedi. Seren Serengil, Bali’nin konuşmasını, “sözümü kesme” uyarısı ile böldü.

Bu durum Bircan Bali’yi daha da kızdırdı. Seren Serengil, “ben de konuşuyorum” diyerek sert bir karşılık veren Bali’ye bu kez, “lütfen sözümü kesme” dedi. Bunun üzerine Bircan Bali, “Lütfenli konuşursak iyi olur. Emir kiplerini bırakalım. Emir kipleri Amerika’da kaldı” diyerek Seren Serengil’e söz verdi. İkili arasındaki gerilimin ardından konuşmakta zorlanan Seren Serengil, “çenem kilitlendi” dedi.

Hemen hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında bilgi veren sevgilisi Mustafa Tohma Rahman, Serengil’in müşahede altına alındığını söyleyerek “Yüksek tansiyon ve çene kitlenmesi oldu. Müşahede altına alındı, başka hastaneye sevk edildi. Merak etmeyin” ifadelerini kullandı.