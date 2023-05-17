Kavimler göçü değil istila akını. Yüzlerce kişilik bir Afgan grubu daha Türkiye’ye doğru yola çıktı

Editör: İsa Karaarslan

Türkiye 14 Mayıs seçiminin öncesi ve sonrasına odaklanmışken, illegal giriş yapan yabancıların da ülkemizi istilası son sürat devam ediyor.

İktidarın olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası sebebiyle özellikle İran sınırından gelen Afganların görüntüleri gelmeye devam ediyor. Hatta o kadar rahat paylaşım yapıyorlar ki nasıl sınırı geçtiklerini sosyal medyada anlatarak geride kalanlara da bilgi veriyorlar.

Yeni yayınlanan bir paylaşımda da yüzlerce Afgan grubun Türkiye’ye doğru yola çıktığı görüldü. Paylaşılan görüntüde yer alan herkesin erkek olması da diğer dikkat çeken bir detay olarak görüldü.