Türk kadını Afgan ve Paki kaçakların hedefinde. Google’da en çok ‘Turkish girl’ aratıyorlar

Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yapan Afgan ve Pakiler, gelmeden önce Google’da en çok Türk kadını terimini aratıyorlar.

Türk kadını Afgan ve Paki kaçakların hedefinde. Google’da en çok ‘Turkish girl’ aratıyorlar

Editör: İsa Karaarslan

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi kaçakların cazibe merkezi haline getirmeye devam ediyor. Sınırlardan her gün akın akın kaçağın geçtiği görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor.

Türk halkı sokakta can güvenliği olmadan yürümeye çalışırken, bu konudan en çok etkilenen grupların başında ise kadınlarımız geliyor. Türk kadınına musallat olan bu sapkın zihniyet, en son Başakşehir’de Adanur Uzkul’u katletmişti.

Yapılan bir araştırmada, dünyanın en gelişmiş arama motoru olan Google’da ‘Turkish girl’ yani ‘Türk kadını’ aramasının en çok Afganistan ve Pakistan’da yapıldığı ortaya çıktı.

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Afgan ve Paki kaçaklar Türkiye’ye gelmeden önce Türk kadınını aratarak, haklarında bilgi topluyorlar. İnsan kaçakçıları da bu durumun farkında olduğu için yaptıkları paylaşımları ‘Turkish girl’ etiketiyle paylaşıyorlar.

Yabancı uyruklu bir insan kaçakçısının Türkiye'ye daha fazla kaçak çekmek için 'Turkish girl' yazıp paylaştığı görüntüler de sosyal medyada tepki topladı.

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