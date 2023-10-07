Kayınbiraderini başkasına aşık olduğunu söylediği için öldürdü. Yasak aşk cinayetle bitti

Samsun'da, yolda cansız bedeni bulunan Murat Bakar'ın (33), kardeşinin eşi Şehri Bakar (22) tarafından tabancayla vurulup öldürüldüğü tespit edildi. İfadesinde, "Murat, başkasına aşık olduğunu söyledi. Ben de vurdum" diyen Şehri Bakar, tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Kayınbiraderini başkasına aşık olduğunu söylediği için öldürdü. Yasak aşk cinayetle bitti

Olay, 4 Ekim'de saat 12.00 sıralarında, Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi Nehri Sedde yolunda meydana geldi.

Bölgeden geçenler, yol kenarında hareketsiz yatan erkeği fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen polis, ölen kişinin cebinden çıkan kimlikle, adının Murat Bakar olduğunu belirledi.

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Sağlık görevlileri, Bakar'ın pompalı tüfekle vurulup hayatını kaybettiğini ve vücudunda da 2 mermi girişi olduğunu tespit etti. Jandarmanın incelemesinde, olay yerinde boş tüfek fişekleri bulundu.

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'BİR SÜREDİR İLİŞKİMİZ VARDI'

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, Bakar'ı öldürdüğü iddia edilen, kardeşinin eşi Şehri Bakar'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehri Bakar, verdiği ifadede, "Murat ile bir süredir ilişkimiz vardı. Murat'ın kardeşi yani benim eşim cezaevine girdikten sonra ilişkiye yeniden başladık.

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Murat'la buluştuğumuzda bana, başkasına aşık olduğunu söyledi. Ben de onu vurdum" dedi. Şehri Bakar, dün çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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