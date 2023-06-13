Esra Ezmeci gelen iğrenç soru karşısında çılgına döndü

Sosyal medya hesabından kendisine gelen soruları cevaplayan ve tavsiyeler veren Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, gelen bir soru karşısında adete şoke oldu ve çok sert tepki verdi.

Esra Ezmeci gelen iğrenç soru karşısında çılgına döndü

Esra Ezmeci, sosyal medya hesabında kendisine gelen ifşa ve itirafları yayınlamaya devam ediyor. Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, kitaplarında ve günlük yaşantısında kadınlara çok önemli tavsiyelerde bulunuyor.

16901399-728xauto.webp

Gelen son soru ise Esra Ezmeci'yi tam anlamıyla çılgına çevirdi. "Karımın başka erkeklerle sevişmesini çok istiyorum bunu düşünüyorum sürekli ne yapmalıyım?" sorusu karşısında ünlü psikolog çok sert cevap verdi

5-b7vl.webp

"Bu çok sapkın bir istek ve kontrol edemediğiniz bir duruma geldiyse bence eşinizden ayrılın bir daha kimseyle evlenmeyin. Gerçek bir erkek/koca karısını başka bir erkeğin yanında hayal bile edemez" tepkisinde bulundu.

İlgili Haberler
Esra Ezmeci Nur Viral'i yine utandırdı. Canlı yayında uygulamalı olarak gösterdi
Esra Ezmeci'nin canlı yayındaki sözleri olay oldu. Sunucu utandı yüzünü kapattı
Esra Ezmeci' nin verdiği cevap olay oldu. Takipçisinden gelen soru şoke etti
Esra Ezmeci'ye şoke eden mesajlar gelmeye devam ediyor
Öne Çıkanlar
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Son Haberler
Merkez Bankası'nın yeni başkanının ilk icraatı belli oldu Ekonomi
Merkez Bankası'nın yeni başkanının ilk icraatı belli oldu
ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu’ndan yıl sonu gösterisi Kültür Sanat
ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu’ndan yıl sonu gösterisi
Kırklareli’nde aranması bulunanlar yakalandı Güncel
Kırklareli’nde aranması bulunanlar yakalandı
Uzmanlardan kimyasal içerikli güneş kremi uyarısı Sağlık
Uzmanlardan kimyasal içerikli güneş kremi uyarısı
Fransa'da kamusal alanlarda yüz tanıma teknolojisine izin veren tasarı Senatoda onaylandı Dünya
Fransa'da kamusal alanlarda yüz tanıma teknolojisine izin veren tasarı Senatoda onaylandı
İlhan Palut Rizespor’a imzayı attı Spor
İlhan Palut Rizespor’a imzayı attı
Pencereden kavgayı izlerken kalbinden vuruldu Güncel
Pencereden kavgayı izlerken kalbinden vuruldu