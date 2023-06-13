Esra Ezmeci gelen iğrenç soru karşısında çılgına döndü

Esra Ezmeci, sosyal medya hesabında kendisine gelen ifşa ve itirafları yayınlamaya devam ediyor. Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, kitaplarında ve günlük yaşantısında kadınlara çok önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Gelen son soru ise Esra Ezmeci'yi tam anlamıyla çılgına çevirdi. "Karımın başka erkeklerle sevişmesini çok istiyorum bunu düşünüyorum sürekli ne yapmalıyım?" sorusu karşısında ünlü psikolog çok sert cevap verdi

"Bu çok sapkın bir istek ve kontrol edemediğiniz bir duruma geldiyse bence eşinizden ayrılın bir daha kimseyle evlenmeyin. Gerçek bir erkek/koca karısını başka bir erkeğin yanında hayal bile edemez" tepkisinde bulundu.