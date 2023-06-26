Kayıp ekonomistten 10. günde de iz yok. Jandarma her yerde arıyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 10 gün önce kaybolan Korhan Berzeg hala bulunamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Bankası'ndan emekli olan Berzeg, köpeği Tina ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Kayıp ekonomistten 10. günde de iz yok. Jandarma her yerde arıyor

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrılan Berzeg'in geri dönmemesi üzerine AFAD koordinasyonunda başlatılan çalışma sürüyor.

JANDARMA HER YERİ ARIYOR

Bursa'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor.

Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız ve AFAD İl Müdürü Bayram Şahin de çalışmalara katılarak ekiplerden bilgi aldı.

Dron ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, şu ana kadar Korhan Berzeg ya da köpeğine ait herhangi bir ize rastlanamadı.

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