Mehmet Şimşek’in kayıp hocası için şoke eden iddia. İngiliz Kraliyet ailesi mi kaçırdı?

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, Balıkesir'in Gönen ilçesi Armutlu kırsal mahallesinde oturan 83 yaşındaki Korhan Berzeg 17 Haziran cumartesi günü sabaha karşı evinden köpeği ile 1 saatlik doğada yürüyüş yapmak için çıktı ve bir daha da geri dönmedi.

Eşi Angela Berzeg (80) ve diğer aile bireyleri kayıp bildirimi için jandarmayı aradı. İhbar üzerine Jandarma ekipleri, komando timleri, Göndak, Sarr arama kurtarma, JASAT, Gönen Orman İşletme Şefliği, ve Artema yürüyüş grubunun da katıldığı arama kurtarma çalışmaları 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in bulunması için halen devam ediyor.

KAÇIRILDI İDDİASI

Dünya Bankası'nda Asya Direktörlüğü görevini de yürüten Berzeg'in, eğitimli olan köpeği Tina'yla birlikte kaybolması, 'kaçırıldığı' şüphelerini de beraberinde getiriyor.

Gönen Kaymakamı Arslan Yurt da kaçırılma şüphelerine dikkat çekiyor.

Kaymakam Yurt, Prof. Berzeg'de Alzheimer hastalığı başlangıcı olduğuna vurgu yapıyor ve "Yürüyüşe çıktığı anda hastalığı tetiklenmiş ve yolunu kaybetmiş olabilir ancak yanında bulunan köpeğinin de kayıp olması şüphe uyandırıyor" diyor.

CHP Gönen İlçe Başkanı Ünsal Acar ise dikkat çeken bir iddiada bulunuyor.

Gönen "Angela Berzeg'in İngiliz Kraliyet ailesiyle akrabalığı var. Ayrıca Korhan Berzeg'in de görev yaptığı kurumları dikkate alınca, kaçırılmış olması ihtimali artıyor. Kendisi bir yerde düşmüş olsa bile köpeğinin mutlaka ortaya çıkması gerekirdi. İkisinin birden kaybolması imkansız." dedi.

BAKAN ŞİMŞEK'İN HOCASI VE MESAİ ARKADAŞI

Öte yandan, Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Uzun yıllar Amerika'da Dünya Bankası'nda görev alan ve bir süre de İstanbul'da finans üzerine çalışan Korhan Berzeg'in geçmiş yıllarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile beraber mesai yaptıkları ve hocası olduğu anlaşıldı.

Ailesi, Mehmet Şimşek'in bakan olması sonrasında Korhan Berzeg'in 'Mehmet, ekonominin başına geçerse kısa sürede Türkiye'nin ekonomisi düzelir' şeklinde yorumda bulunduğunu söyledi.