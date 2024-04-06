Kayıp oyuncu ölü bulundu

ABD’nin Kansas eyaletinde yer alan ormanlık alanda, '1923' isimli drama dizisinin ünlü oyuncusu Cole Brings Plenty’nin cesedi bulundu.

Plenty hakkında menajeri ile yapacağı bir görüşmeye gitmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp ihbarın bulunulmuştu.

Plenty’nin ölüm haberi, Kansas’taki Johnson County bölgesinin polisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu. Polis, ormanlık alanda cesedi bulunan oyuncunun ölümü hakkında soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

27 yaşındaki oyuncunun kaybolmadan önce aile içi şiddet olayı soruşturmasında şüphelilerinden biri olduğu edinilen bilgiler arasında.

Aktör Moses Brings Plenty de Instagram'da yaptığı paylaşımda yeğeninin ölümünün doğru olduğunu açıkladı.

Söz konusu paylaşımda oyuncunun babası Joe Brings Plenty şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum Cole'un bulunduğunu ve artık aramızda olmadığını teyit etmekten büyük üzüntü duyuyorum. Cole için ettiğiniz dualar ve için herkese en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz.Bu inanılmaz derecede zor dönemde, acımızı yaşarken mahremiyet istiyoruz."