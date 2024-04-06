Doktor Bahar ve Ali Vefa'dan halay şov. Demet Evgar ve Taner Ölmez'in dansı ortalığı yıktı geçti

Demet Evgar'ın zarafeti, güzelliği ve içtenliğiyle her daim hayranlık uyandıran bir sanatçı olduğu aşikar.

Her rolüyle izleyicilerin belleğine kazınan, duygulandıran ve güldüren Evgar, oyunculuk yeteneğiyle her zaman takdir topluyor.

"Alev Alev" dizisinin sona ermesinin ardından bir süre ekranlardan uzak kalan ve kızı Mavi'yi kucaklayan Evgar, "Bahar" dizisiyle muhteşem bir dönüş yaptı.

Demet Evgar, "Doktor Bahar" rolüyle doğaçlama sanatını oyunculara öğreten bir usta olarak sahnede yeniden boy gösterdi.

Sosyal medyada da ilgi odağı olan Evgar, Taner Ölmez'in Barabar grubunun konserine katılarak geceye renk kattı.

Sahneyi paylaşan iki başarılı oyuncu, duetlerinin ardından dansa kapıldılar. Halay ve oyun havalarıyla coşkuyu artıran Demet Evgar ve Taner Ölmez, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

"Sanat Güneşim" olarak nitelendirdiği Taner Ölmez ile sahne alan Demet Evgar'ın performansı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

İkili, "Şişeler" şarkısıyla hem güldürdü hem eğlendirdi ve bu performansları ayakta alkışlandı.

"Mucize Doktor Ali Vefa" ve "Doktor Bahar"ın bir araya gelip halay çekmemesi düşünülemezdi...