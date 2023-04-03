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Kayısı tam bir şifa deposu

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hümeyra Taşçıoğlu, kayısının güçlü bir antioksidan olduğunu belirtti ve kayısının tüm yararlarını açıkladı

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 15:51
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Kayısı şifa deposu

Kayısı tam bir şifa deposu
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Hümeyra Taşçıoğlu, kayısının yararlarını şöyle açıkladı:

“Kayısının en önemli bileşeni karotenoid grubu maddelerdir. Karotenoid grubu maddeler sarı, turuncu ve kırmızı renkteki doğal pigmentlerdir. Bu maddeler vücudumuzda antioksidan etkiye sahiptirler. Kayısıda en yüksek oranda bulunan beta karoten, bağışıklık sisteminde, göz sağlığında ve cilt yenilenmesinde etkinlik gösterir. Son yıllarda yapılan çalışmalar doğal antioksidan maddeler içeren gıdaların kanser, katarakt ve kardiovasküler sistem hastalıklarının oluşma riskini azalttığını ve koruyucu etkileri dolayısıyla meyve ve sebze içeren ürünlere olan ilgiyi artırdığını ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalar, beta karotenin etkili bir antioksidan olduğunu ortaya çıkarmıştır. Günde bir bardak yüzde 100 kayısı suyu içtiğimizde, günlük karoten ihtiyacımız karşılanır.”

KALSİYUM, DEMİR, MAGNEZYUM VE FOSFOR ZENGİNİ

Diyetisyen Hümeyra Taşçıoğlu, kayısının aynı zamanda kalsiyum ve demir bileşenlerinin mükemmel kaynağı olduğunu belirterek, “Hamileler ve gelişme çağındaki çocuklar için kurtarıcı bir meyvedir. Özellikle kuru kayısı potasyum zengini olduğu için aritmi gibi kalple ilgili problemlerde kullanıldığında kalp kaslarını besler ve tansiyonu normale getirir. Magnezyum ve fosfor içeriği sayesinde beyin fonksiyonlarını geliştirir. Kayısı aynı zamanda mide rahatsızlıklarında, midede ekşime, şişkinlik, bakteriyel dengesizliği gidermek, kabızlık ve kolon kanserine karşı koruyucu olması için kullanılır” diye konuştu.

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