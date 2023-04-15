Faydaları saymakla bitmiyor. Tuzdan şifa

İHA’nın haberine göre; Manisa’da ilk olma özelliği taşıyan tuz odasında, doğal olarak yaklaşık 2 ton doğal tuz kullanıldı.

“DUVARLAR DOĞAL TUZLA KAPLANDI”

Tuz terapi odasını Manisa’da ilk kez Salihli ilçesinde hizmete açan iş kadını Semiha Madan, “14 metrekarelik tuz terapi odası Çankırı’daki tuz mağaralarından çıkan 2 tonluk doğal tuzlarla kaplandı. Havaya çok ince öğütülmüş tuz zerrecikleri püskürtülerek mikro kliması sağlanan odada solunum yolu ile alınan terapi yöntemidir. Tuz odasında yüzde 40-50 oranında nem bulunurken, sıcaklık ise 20-24 derece arasındadır. Bir seans yaklaşık 40 dakikadır. Astım, bronşit, nefes darlığı, egzama, sinüzit, yorgunluk, stres gibi hastalıkları olanlar tuz terapi odasından faydalanabilecek” dedi.

“ÇOCUKLAR EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRİYOR”

Tuz terapi odasının yanı sıra kreş odalarının da yer aldığını anlatan Madan, “Tuz terapi odası, Türkiye'de yaygın olmayan ama faydası saymakla bitmeyen bir şifalı odadır. Çocukları da düşünerek tuz odasından onların da faydalanması için eğlenceli hala getirdim. Çocukların seans boyunca zaman geçirebileceği eğlenceli bir ortam oluşturdum. Stres azaltıcı ve rahatlatıcı etkisi olan tuz terapisinin cildin toksinlerden arınarak yenilenmesine katkısı olmaktadır” şeklinde konuştu.