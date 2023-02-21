Yıkım kararı verilen liseyi yeniden yaptırmak isteyen hayırsevere kaymakamlıktan engel

Depremzedeler için yardım kampanyaları devam ederken, İstanbul Valiliği’nin kararıyla depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi’nin (KYAL) tekrar yapım masraflarını üstlenmek isteyen Korkmaz Yiğit'e izin verilmiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılmasına karar verilen İstanbul’daki 93 okuldan birisi de Beşiktaş ilçesi Arnavutköy Mahallesi’nde denize sıfır konumdaki Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi.

T24'ten Hazar Dost'un haberine göre, Korkmaz Yiğit Eğitim Vakfı tarafından restore ettirildiğinden beri 26 yıldır desteklenen KYAL, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı proje okullarından birisi. Okula adı da verilen vakfın kurucusu iş insanı Korkmaz Yiğit, yıkım için verilen kararın kendilerine bildirilmediğini, ancak yine de yıkım ve yeniden yapımı üstlenmek istediğini yetkililere bildirdi.

KAYMAKAMLIKTAN RET

Yiğit’in “Yıkım ya da güçlendirme, devletimiz ne istiyorsa yapmaya hazırız, yeniden inşa süreçlerinin hepsini üstlenmeye hazırım” şeklindeki teklifi temasta olduğu Beşiktaş Kaymakamlığı’nca reddedildi.

"BU SAATEN SONRA ORADA OKUL OLMAZ"

T24’ün edindiği bilgiye göre, Korkmaz Yiğit’in yıkım ve inşa süreçlerine ilişkin bilgi almak için Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ile iletişimde olduğu, kaymakamın yıkımın ve yeniden yapımın kamu kaynaklarıyla yapılacağını belirttiği ve “Bu saatten sonra orada okul da olmaz” dediği öğrenildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTADA YOK

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2019 yılında da Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi’ne ‘binanın depreme dayanıklı olmadığı’ yönünde bir yazı gönderdiğini aktaran kaynaklar, bu yazıya dayanak olan herhangi bir bilirkişi raporu yollanmadığını belirttiler.

Yıkımlara dayanak olan raporların neden açıklanmadığını soran bazı veliler, hem yıkım kararı verilen okulların hem de geçici olarak eğitimin devam edeceği diğer okulların deprem raporlarının açıklanması talebinde bulundular.

MEZUNDAN TEPKİ: ASIL AMAÇ BOĞAZA SIFIR ARAZİYE EL Mİ KOYMAK

Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından 7’den 70’e herkesten destek istenen bağış kampanyaları devam ederken yaşanan bu durum vakıf yetkilileri ile bazı okul çalışanları, veliler ve öğrenciler tarafından çelişkili bulundu. Veda amacıyla okula gelen eski mezunlardan birisi de şöyle konuştu:

“Yıkılacaksa da güçlendirilecekse de biz yapalım, raporu verin gereğini yapalım diyen bir hayırsever var. Ama kaymakamlık bu teklifi reddediyormuş! Olacak şey değil! Çocukların kumbaralarındaki birkaç yüz lira bile bağış olarak toplanırken bir okulun yıkılıp tekrar yapılması gibi yüklü bir maliyeti üstlenmek isteyen bir vakfa neden ‘hayır’ deniliyor? Yoksa asıl amaç okulumuzun Boğaza sıfır arazisine mi el koymak?”