Hatay’da son durum

10 ilde etkili olan ve 9 saat arayla meydana gelen 2 deprem büyük yıkıma neden oldu. Depremde son açıklamaya göre 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti. Deprem felaketinde en büyük yıkımı yaşayan kentlerden Hatay’ın son hali ortaya çıktı.

Binlerce can kaybının yaşandığı Hatay’ı havadan ve karadan görüntüleyen fotoğrafçı Naim Aydar kentteki durumu gözler önüne serdi. Aydar’ın çektiği görüntülerde Hatay’da evlerin büyük ölçüde yıkıldığı görüldü.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kentte 20 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Savaş yaptığı açıklamada depremde 3 bin binanın yıkıldığını ve 30 bin binanın hasarlı olduğu için yıkılması gerektiğini belirtti.