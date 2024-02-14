Kaynatılmış suyu uyarıcı ve midevidir. İşte şifa saçan ot

Ersoy Özdem
Kaynatılmış suyu uyarıcı ve midevidir. İşte şifa saçan ot
Lavanta çiçeğinin kaynatılmış suyunun uyarıcı ve midevi olması dikkat çekti.

Lavanta çiçeği, doğal ve sağlıklı bir besin kaynağıdır.

Lavanta çiçeğinin suyu kaynatıldığında, mideyi rahatlatan ve canlandıran bir etkiye sahiptir.

Lavanta çiçeği, ballıbabagillerden odunsu bir çalıdır.

Çiçeklerinin rengi mavi, mor ya da kırmızıdır. Hoş bir kokusu vardır. Ülkemizde karabaş lavantaçiçeği olarak bilinen bir çeşidi bulunur.

Lavanta çiçeğinin faydaları şunlardır:

Lavanta çiçeği suyu içmek, mideyi yatıştırır ve enerji verir.

Lavanta çiçekleri, küçük bir torbada dolaba asıldığında, giysileri ve çamaşırları böceklerden korur.

Lavanta çiçeği, banyo suyuna konduğunda, güzel bir koku yayarak banyoyu keyifli hale getirir.

Lavanta kolonyası, cildi temizler ve serinletir.

Lavanta çiçeği, ateş düşürücü bir etkiye sahiptir.

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