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Kayseri’de gençler 'Ülkede mülteci istemiyoruz' sloganıyla yürüyüş yaptı

Kayseri’de bir grup genç “Ülkede mülteci istemiyoruz” sloganıyla cumhuriyet Meydanı’nda yürüyüş yaptı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 08:47
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Kayseri’de gençlerden ülkede mülteci istemiyoruz sloganıyla yürüyüş

Kayseri’de gençler 'Ülkede mülteci istemiyoruz' sloganıyla yürüyüş yaptı
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Suriye’de yaşanan iç savaş, Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirmesi gibi nedenlerden dolayı başta milyonlarca Suriyeli ve Afgan sığınmacı olmak üzere çeşitli milletlerden insanlar Türkiye’ye göç etti.

Türkiye’nin birçok ilinde sığınmacıların sayısı gittikçe artıyor. Bazı bölgelerde yabancı dükkanların sayısı da arttı.

Son zamanlarda ise deprem bölgesi olan Hatay’da ortaya çıkan yağmacıların Suriyeli veya Afgan sığınmacı olduğu iddiaları sığınmacı karşıtlığı fikirlerini kuvvetlendirdi.

Kayseri'de bir grup genç ise "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganı atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş yaptı.

O anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

MİLLİ MAÇTA DA TEZAHÜRAT YAPILMIŞTI

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, Litvanya karşılaşmasında tribünlerden “Ülkede mülteci istemiyoruz” sesleri yükselmişti. 

Maçın 57. dakikasında tribünlerden, “Ülkede mülteci istemiyoruz” sesleri yükseldi.

 

 

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