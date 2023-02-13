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İnsanlar can derdinde Avrupa mülteci anlaşması peşinde. Depremden etkilenen Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını istediler

Türkiye’nin Güneydoğusunda can pazarı yaşanırken Belçika Başbakanı Alexander De Croo "Suriyeli depremzedeler mülteci olacak, Türkiye'de kalsınlar. Bu konuda Türkiye ile anlaşma yapmalıyız" dedi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 11:47
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Belçika Başbakanı Suriyeli depremzedelerin Türkiye'de barındırılmasını istedi

İnsanlar can derdinde Avrupa mülteci anlaşması peşinde. Depremden etkilenen Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını istediler
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremden 10 il etkilendi. Büyük felakette an itibariyle 30 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, 80 bin vatandaş da yaralandı. Bu büyük depremden Suriye de büyük elçide etkilendi.

BBC Türkçe'de yer alan bilgilere göre, Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketinin yaraları henüz sarılmamışken Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun gündeminde mülteci ve sığınmacı sorunu vardı.

De Croo, katıldığı bir televizyon programında "Aramızda bir şeylerin kırılmasını önlemek için sığınmacılar konusunda Türkiye ile bir anlaşma yapmalıyız. Suriye'de 5,5 milyon kişi evsiz kaldı. Türkiye ile anlaşma yapalım, Suriyeli deprem mültecilerini orada tutalım" ifadelerini kullandı.

Belçika'nın depremzedeler için getirdiği vize kolaylığının yalnızca Belçika'da oturma izni bulunanlar veya yakınları Belçika'da yaşayan Suriyelileri kapsadığını belirten De Croo, depremzedelerin geçici olarak yaşaması için Belçika'nın kapılarını açmayacağının altını çizdi.

Başbakan, "Ancak AB de aşırı kalabalık. Bu nedenle Türkiye ile iyi anlaşmalar yapılmalı” diye konuştu.

Alexander De Croo, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yeni bir mülteci dalgası yaratmasından endişe ettiğini belirterek, Suriyeli mağdurların Türkiye’de barındırılması gerektiğini savundu.

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