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Berna Gözbaşı: Maç kazandık diye havaya girmesinler

Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybeden Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı karşılaşmanın ardından mücadelenin hakemi Ümit Öztürk hakkında sert konuştu.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 09:16
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan çok sert açıklamalar

Berna Gözbaşı: Maç kazandık diye havaya girmesinler
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Süper Lig 'in 8. haftasında Kayserispor, Trabzonspor karşısında ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçı 2-1 kazandı. Son düdüğün ardından Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Berna Gözbaşı karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk hakkında çok sert konuştu.

''HERHALDE KENDİSİNİ AFFETTİRMEYE ÇALIŞTI''

Gözbaşı, "3-4 yıldır Trabzonspor maçına verilmeyen, verdirilmeyen bir hakem ne hikmetse bizim maçta görev alıyor. Herhalde kendisini affettirmeye çalıştı. Bunu kaza olarak görüyoruz. Bu adaletsizliğin de hesabı sorulmalı. Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler" açıklamalarında bulundu.

ALİ ÇAMLI: KAYSERİSPOR'UN HAKKI GASP EDİLMİŞTİR

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ise “Kayserispor büyük bir özveri ile buraya geliyor ama maalesef yanlış bir düdük çalındı. Bence penaltıdan önce faul vardı ama hakem direkt penaltı çaldı. Galatasaray maçında yanlış sarı karta nasıl cezalar veriliyorsa bugün de bu maçın hakemleri değerlendirilmeli.

Bir hakem 4 sene sonra Trabzonspor maçına veriliyorsa ve bu bizim maçımız ise onu da TFF kendi değerlendirecek. Ben Ümit Öztürk’ün asla art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama baskı altında kaldığını hepimiz gördük. Bugün bu kadar güzel oyun oynayan Kayserspor’un hakkı gasp edilmiştir" ifadelerini kullandı.

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