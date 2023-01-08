Yok böyle itiraf. Yok oluyorum diye ağlayan Berna Gözbaşı'nı Erdoğan kurtarmış

Yukatel Kayserispor'da yapılan Olağanüstü Genel Kurula tek listeyle giren Ali Çamlı kulüp başkanlığına seçildi. Kulübün 798 milyon TL borcu olduğu açıklandı.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan olağanüstü genel kurul, divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet ve denetim raporları okunarak oylandı. Denetim raporunda kulübün kısa vadeli toplam borç tutarının 798 milyon 425 bin 307 TL olduğu açıklandı.

ESKİ BAŞKAN BERNA GÖZBAŞI FLAŞ AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Kayserispor Süper Lig’in 14. haftasında evinde ağırladığı Konyaspor’a 2-1 mağlup olduktan sonra açıklamalarda bulunan Berna Gözbaşı; “Süper Lig’de transfer yasağımıza rağmen üst sıralardayız. Zorluklara rağmen gerek hocamızın gerek futbolcularımızın gerekse bizlerin gayretiyle bir yerlere gelmeye çalıştık. Biliyorsunuz 3 yıl önce çok zor durumdayken kulübe başkan olmuştum. Büyük badireler atlatarak, Kayserispor’u layık olduğu yerde yani ligde tuttuk. 3 yıldır inanılmaz mücadeleler verdim. Herhalde yaptığım maddi katkıyı Kayserispor tarihinde hiçbir başkan yapmamıştır.

Bu kulüp yaşasın diye varımı yok ettim. Elimden gelen bütün imkanları sundum. Ancak artık gelinen bu noktada benim bu kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı. Ligden düşmek üzereyken aldığımız takımı geçen sene Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’u eleyerek, kupa finali oynattık. Ben artık kendimi yok etme noktasına geldim. Ben bu konuda artık şehrin dinamiklerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum. Bu şehrin mutlaka bu kulübe sahip çıkması gerekiyor.

Sonuçta hem derneğimiz hem de Spor A.Ş.’miz var. Bu Dünya Kupası’nın olduğu sürede artık bu kulübün yaşaması için ne çözüm bulunacaksa bunun konuşulması ve karara varılması gerekiyor. Benim artık elimden bir şey gelmiyor. Bundan sonra Kayserispor’un diğer acıklı hikayelere dönmemesi için gerekli çağrıyı yapıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

MEHMET ÖZHASEKİ'DEN OLAY İTİRAF

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Genel Kurulda yaptığı konuşmada flaş bir itirafta bulundu.

Mehmet Özhaseki Genel Kurulda yaptığı konuşmada; başkan olarak seçilen Ali Çamlı'ya başarılar dilerken, önceki başkan Berna Gözbaşı'ya teşekkürlerini iletti. Berna Gözbaşı'nın fabrikasının ayakta kalması ve işçilerin işlerine devam etmesi için destek vereceklerini kaydeden Özhaseki; "Moralimiz bozuk, biraz canımız sıkkın. Üstelik de Kayserispor çok iyi bir durumdayken. Öyle bir ortamda kongreye geldik. Bundan 3 sene önce Berna Başkan'a teklif ettik, o da; 'görevden kaçmayım' dedi. Bir şey itiraf edeyim; bu kadar zaman içerisinde birçok başkan geldi, herkes fedakarlık etti.

Berna Başkan kadar çıkarıp dükkanından, mağazasından, fabrikasından, özelinden veren de görmedim. Allah razı olsun. Hakikaten tahta kapalıydı, açmaya da çok uğraştı, bizler de gayret ettik. 3-4 aydır sıkıntı çekiyordu, Ali hocam el aldı. Berna Başkana teşekkür ediyorum, elinde akrep yok. Çıkardı, çıkardı verdi. Kendi işleri de sıkıntıya girdi. Böyle olunca, daha önce güzel işler yapıp başarılı olan bir arkadaşımız, asla ortadan kalkmasın diye Cumhurbaşkanımıza en zor zamanlarda ilettim. ''Berna hanımın bir sıkıntısı var'' dedim. Biz onları paylaştık arkadaşlar. Buradan bir formül çıktı. Herkese yapılmayacak bir formül. O formülü devam ettireceğiz, inşallah önce biz fabrikayı yaşatacağız. Çalışan kardeşlerimizin işini devam ettirmesini sağlayacağız ve Berna Başkanımızın da sırtını yere getirmeyeceğiz. Kayserispor'umuza da sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.