Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Onur Bulut açıklaması

Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısına, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri ve yaralananları anarak başladı.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Çamlı, "Asil milletimizin bu yükün altından kalkacak kadar yüreği ve gönlü büyük. Allah'ın yardımı ve idarecilerin dirayetiyle bu süreci de aşacağımıza inanıyorum. Yaralarımız sarılacak. O bölgede çalışmalar devam ederken, biz de hayata motive olup, o bölgeye yapacağımız moral motivasyonun hesabını yapmak zorundayız. Bu kapsamda ertelenen Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor maçıyla lig yeniden başlayacak." dedi.

Çamlı, Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile teknik ekip ve oyuncuların Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kurduğu 117 konteynerden oluşan yaşam alanına 117 buzdolabı alıp, kurulumlarını yaptırdıklarını belirtti.

KOLOVETSIOS, YUNANİSTAN'IN 13 KENTİNDEN YARDIM TOPLADI

Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios'un depremden zarar görenlere yardım toplayabilmek için yoğun çaba harcadığını aktaran Çamlı, "Oyuncumuz Yunanistan'ın Larissa kentinin belediye başkanı ve valisiyle birlikte beni aradı. Yunanistan'ın 13 şehrinden yardım topladıklarını ve bunları bölgeye göndermek istediklerini söyledi. Dimitrios'un çabasıyla toplanan bu yardımlar deprem bölgesine ulaştırıldı. Thiam da Fenerbahçe ve Kayserispor formasını açık artırmaya çıkararak sattı ve gelirin depremzedelere gönderdi." diye konuştu.

ONUR BULUT TRANSFERİ

Çamlı, Kayseripor'un şu an endişe duyulacak herhangi bir meselesinin olmadığını ve ortaya çıkan sorunları şehrin ileri gelenleriyle el ele vererek hallettiklerini dile getirdi.

Onur Bulut'un Beşiktaş ile sözleşme imzalamasına değinen Çamlı, şunları kaydetti:

"Onur Bulut bizim 44 milyon lira bedelle 3 yıl sözleşme imzaladığımız oyuncumuz. Kendisi sözleşmeyi tek taraflı feshetmiştir. Bundan sonrasını hukuk konuşacaktır. Bu oyuncu Beşiktaş ile anlaşamasaydı, bizdeki 3 yıllık sözleşmesi geçerli olacak mıydı, olmayacak mıydı? Ben bunu merak ediyorum. Onur Bulut'un sözleşmesini de tadil sözleşmesini de ben imzaladım. Sözleşme imzalarken çekilen fotoğrafları da resmi hesaplarımızdan paylaştık. Ülkemizin içerisinde bulunduğu süreçten dolayı bu konuyu çok konuşmak istemiyoruz. Bu konunun tartışılacak bir durumu yok. Onur Bulut 3 yıllık sözleşmesi olan bir oyuncumuz."

Ligin son haftasında oynadıkları Medipol Başakşehir maçında sadece bir seyircinin karşılaşma sonunda sahaya girdiğini ve bunun dışında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını anlatan Çamlı, "Bundan sonra Kaysersipor maçında Pasolig'i olmayan, bileti olmayan kimse giremeyecek. Onun yakını, bunun arkadaşı... Biz yönetim olarak bu konuda çok katıyız. Her maçta devlet yetkililerinin korumalarıyla yöneticilerimiz arasında bu konuda tartışma çıkıyor. Artık biz ceza yemek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

SAMET KOÇ: BEŞİKTAŞ KULÜBÜNE TEPKİMİZ DEVAM EDİYOR

Kulüp basın sözcüsü Samet Koç, takımın devamlılığının sağlanması için sezon sonunda transfer tahtasının açılması gerektiğini vurguladı.

Tahtanın açılabilmesi için yaklaşık 7 milyon avro borcun kapatılması gerektiğini vurgulayan Koç, "Aksi durumda sürdürülebilirlik söz konusu olamaz. Beşiktaş yönetimiyle karşılıklı sürtüşmemiz var. Beşiktaş kulübüne tepkimiz devam ediyor. Burada 3 yıllık sözleşmesi olan oyuncuyu ayartarak, bir protokolü bahane ederek, bir şekilde kadrolarına kattılar. Biz buna sessiz kalacak değiliz. Beşiktaş ya bizim istediğimiz transfer bedelini ödeyecek ya da Uyuşmazlık Çözüm Kurulundan çıkacak kararı bekleyeceğiz." diye konuştu.

Asbaşkan Nurettin Açıkalın ise başkan Ali Çamlı'nın yönetiminde Kayserispor'un daha iyi yerlere gelebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.