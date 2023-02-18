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Beşiktaş'a Onur Bulut transferinde kötü haber

Beşiktaş'ın sözleşme imzaladığı Onur Bulut'la ilgili Kayserispor'dan flaş bir hamle geldi

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 15:44
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Kayserispor Onur Bulut'un peşini bırakmıyor

Beşiktaş'a Onur Bulut transferinde kötü haber
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Beşiktaş'ın Kayserispor'dan Onur Bulut'u transfer ettiğini belirterek, Kayserispor'a da 1 milyon dolar serbest kalma bedeli gönderdiğini duyurmuştu.

Ayrıca Onur Bulut'un da siyah beyazlı kulübe 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilmişti.

Ancak Kayserispor, Onur Bulut'la 3 yıllık sözleşme imzalandığını, serbest kalma maddesinin de bulunmadığını duyurarak buna itiraz etmişti.

Kayserispor'un bu kez de TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurduğu açıklandı.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, 1 milyon doları Beşiktaş'a geri gönderdiklerini de vurguladı.

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