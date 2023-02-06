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Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması

Kayserispor Kulübü, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la adı geçen Onur Bulut'un sözleşmesini uzattı

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 11:08
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Kayserispor Onur Bulut'la imzaladı

Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması
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Kayserispor, transferin gözde ismi Onur Bulut'la ilgili açıklama yaptı.

Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan Onur Bulut'la yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç yaptıığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle sözlerime milletimize geçmiş olsun dilekleriyle başlamak istiyorum. Böyle bir günde bu haberin anlamı yitirildi belki ama sizinle paylaşacağımıza söz verdiğimiz için bilgilendiriyorum. Onur Bulut'un 3 yıllık sözleşmesini sabah 09:00' da TFF'ye bildirdik, oyuncumuz ve kulübümüz için hayırlı olsun" 

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