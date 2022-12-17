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Eski imam Süper Lig kulübüne başkan oldu

Kayserispor'un seçimli olağan genel kurulu bugün yapıldı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 15:27
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Kayserispor'un yeni başkanı eski imam

Eski imam Süper Lig kulübüne başkan oldu
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Genel kurula tek aday olarak katılan Hunat Camii eski imamı Ali Çamlı, Kayserispor'un yeni başkanı oldu.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Kayserispor'un 795 milyon TL borcu olduğu açıklandı.

Kongreye, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda davetli katıldı. 

Başkan seçilen Ali Çamlı şunları söyledi:

"Bu bir bayrak yarışıdır. Bu şehre olan borcumuzun gereğidir. İşimizin zor olduğu kadar şerefli olduğunu biliyoruz. Dışarıdan gazel okumak kolay. Kayserispor bizim için çok kıymetli. Birbirimize saygı duymaya devam edeceğiz. Kulübü borçsuz hale getirmek için çaba harcayacağız. Bu şehrin kapıcılığını bile şeref kabul ederim ki Kayserispor başkanlığını seve seve kabul ederim." 

Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Ali Çamlı, Hüseyin Beyhan, Nurettin Açıkalın, Tufan Koç, Batuhan Samet Koç, Yücel Şahin, Erol Çetin, Veysel Serdar, Yusuf Kaan Özdemir, İlyas Yıldırım ve Etem Mezgitli seçildi. Yönetim kurulu yedek üyeler ise Ahmet Solak Mehmet Baykan, Mehmet Yay, Cihan Şahin, Onur Gülener, Fatih İşçi, İsmail Eğin, Süleyman Akın, Seyit Mutier, Mustafa Altun ve Savaş Balıkkuşu.

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