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Kayserispor yeni başkanını belirledi

Kayserispor'da Berna Gözbaşı'nın yerine başkan olacak isim belli oldu.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 22:51
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Gözyaşlarıyla vedasını duyurmuştu. Kayserispor Başkanı değişiyor

Kayserispor yeni başkanını belirledi
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Kayserispor'da başkanlığı bırakma kararı alan Berna Gözbaşı'nın yerine gelecek isim üzerinde anlaşama varıldı. Buna göre eski yöneticilerden Ali Çamlı'nın yapılacak olağanüstü kongreye tek listeyle girmesine karar verildi.

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 10 Aralık 2022 Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi Konferans salonunda saat: 11.00’de Seçimli Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının bir 1 hafta sonra aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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