Kaza sonrası ağaçtan düşen yavru kargaları itfaiye ekipleri yuvasına geri koydu

Seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybeden araç, savrularak orta refüjde bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağacın dalında bulunan 3 yavru karga yere düştü. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan bir kadını ambulansla hastaneye sevk ederken, itfaiye ekipleri ise yerdeki 3 yavru kargayı korumaya aldı ve itfaiye merdiveniyle kargaların yuvasına ulaşarak onları yuvalarına geri bıraktı.