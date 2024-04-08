Kaza sonrası ağaçtan düşen yavru kargaları itfaiye ekipleri yuvasına geri koydu

Kaynak: DHA
Kaza sonrası ağaçtan düşen yavru kargaları itfaiye ekipleri yuvasına geri koydu
Başakşehir'de bir otomobil, karga yavrularının yuvasının bulunduğu ağaca çarptı. Kazada, yere düşen karga yavruları için itfaiye ekipleri seferber oldu ve yavruları yuvaya geri yerleştirdi.

Seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybeden araç, savrularak orta refüjde bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağacın dalında bulunan 3 yavru karga yere düştü. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan bir kadını ambulansla hastaneye sevk ederken, itfaiye ekipleri ise yerdeki 3 yavru kargayı korumaya aldı ve itfaiye merdiveniyle kargaların yuvasına ulaşarak onları yuvalarına geri bıraktı.

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