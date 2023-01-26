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Kaza yapan sürücülere cip çarptı. Otomobil kamerası her şeyi gördü

Amasya'da meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüler ve çevredekiler araçların başında beklediği sırada yoldan geçen bir cip, yolda bekleyen 2 kişiye çarptı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 11:27
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Kaza yapan sürücülere cip çarptı

Kaza yapan sürücülere cip çarptı. Otomobil kamerası her şeyi gördü
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Amasya'da gerçekleşen trafik kazasının ardından araçların başında bekleyen 2 kişi, yoldan geçen bir cipin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya-Turhal kara yolunun Ferhat Arası mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Sürücüler ile çevredekiler araçların başında beklediği sırada yoldan geçen bir cip, yolda bekleyen henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye çarptı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yandan kaza anı, yoldan geçen bir başka otomobilin araç kamerasıyla kaydedildi.

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