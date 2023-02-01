﻿Otomobil savruldu. 4 kişi yaralandı

E.P'nin (37) kullandığı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında yol kenarına savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazada otomobilde bulunan S.K. (9), S.D.K. (13), A.Y. (32) ve F.P. (35) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.