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Dacia Sandero Stepway’ın Ocak ayı fiyatları açıklandı

Otomobil markası Dacia Sandero Stepway’ın Ocak ayı fiyatları belli oldu.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 10:33
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Dacia Sandero Stepway’ın 2023 zamlı fiyatları duyuruldu

Dacia Sandero Stepway’ın Ocak ayı fiyatları açıklandı
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2023’le beraber otomotiv sektöründeki olumsuz hava devam ediyor. Otomobil üreticileri, son yıllarda patlak veren küresel çip krizi, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve ülkemizde artan döviz kuru nedeniyle fiyatlara zam yapıyorlar.

Birçok otomobil markası zamlı listerini duyurdu.

Dacia Sandero Stepway’ında yeni fiyat listesi paylaşıldı.

FİYATLARI

ÖZELLİKLERİ

Dacia Sandero Stepway; ülkemizde üç motor tipiyle satışta. 1.0 TCE 90 BG; adında da anlaşılacağı üzere 90 beygir güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 6 ileri manuel şanzımanla gelen benzinli motorun şehir içi 5,9 ila 6,1 litre ve şehir dışı 4,3 ila 4,4 litre yakıt tüketimi bulunuyor.

1.0 TCE 90 BG X-Tronic ise 90 beygir güç ve 142 Nm tork üretiyor. X-Tronic şanzımana sahip benzinli motor seçeneğinin ortalama yakıt tüketimi 5,2 litre olarak ölçülüyor. Öte yandan LPG’li 1.0 TCE ECO-G ise 100 beygir güç 170 Nm torkla sürücülerin karşısına çıkıyor.

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