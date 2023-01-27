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2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri

2023 yılında sıfır Tofaş Şahin üretimi Etiyopya' da tekrardan başladı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 09:54
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2023 model Tofaş Şahin üretimi başladı. İşte fiyatı ve özellikleri

2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
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Türkiye’de Tofaş Şahin üretimi 20 yıl önce sonlandı. Fakat Mısır ve Etiyopya gibi ülkelerde 10 yılı aşkın süredir üretilip satılmaya devam ediyor. Yani 2000 yılında burada satışa çıkan aracın birebir aynısı yapılıyor.Tabii aynı marka ve model isimlendirmesiyle değil. Üretim haklarını alan markaların belirlediği yeni isimleri ve logolar kullanılıyor. Örneğin Etiyopya’da ilk kez kurulan montaj fabrikasından Holland Docc ismi ve logosuyla satışa çıkıyor.

Fakat Etiyopya’da 2017’den sonra üretimin durdurulmasına yönelik kararlar alındı. Son çıkan haberlere göre 2023 yılında tekrar sıfır Tofaş Şahin üretimi yapılmaya başlandı.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, bu sayede Türkiye’den ithal etmek isteyen kişi ve şirketlerin de bu sıfır otomobilleri getirmesinin önü açılacak. Ancak Etiyopya’da uygun fiyatlı olduğu için bu araca büyük bir talep olduğu ve ilk partinin aynı gün tükendiği belirtildi.

FİYATI

Fiyatı ise 13 bin dolar seviyesinde. Yani kabaca 250 bin TL’ye denk geliyor. Ancak ithal edilmesi durumunda nakliye ve gümrük ücretlerinin de ekleneceği açıklandı.

ÖZELLİKLERİ

Güç: 80/5500 dev/dk

Ağırlık: 950 kg

Azami hız: 180 km/h

Silindir hacmi: 1.581cc

Bagaj kapasitesi: 460 litre

Lastik boyutları: 185/70/R14

Yakıt kapasitesi: 50 litre

0-100 hızlanma: 13.1 saniye

4 silindir 8 valf üstten tek egzantrikli motor

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Yazık
27.01.2023 11:55
Ülkemiz ne halde görün ey halk  
 
Ali selim
27.01.2023 11:54
Etopya bile bizden önce araba yapti  
 
Türk
27.01.2023 10:24
Çöpe 300000 atmak paramızın degersizligine bak etopya bile bizden iyi yazık  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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