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Trafik kazasında ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci hakkında yeni gelişme

Amasya’da tiyatrocuları taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi.  

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 22:08
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Kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi  

Trafik kazasında ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci hakkında yeni gelişme
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 Kaza, dün gece Amasya'nın Merzifon ilçesi Çaybaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden oyuncuları taşıyan Aykut B. yönetimindeki minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek de ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut B. tedavilerinin ardından taburcu olurken, Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun OMÜ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi’nin tedavileri Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefedddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.  

Yoğun bakımdaki takibi sonrası tedavisine İstanbul’da devam edilmesine karar verilen Sergen Deveci için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak devreye girdi. Deveci, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçakla İstanbul Özel Florance Nightingale Hastanesi'ne sevk edildi.  

Kazayla ilgili süren soruşturmada süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut B. tutuklandı.  
                          

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