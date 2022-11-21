21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sergen Deveci’den güzel haber. Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs kaza yapmıştı

Sergen Deveci’den güzel haber. Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs kaza yapmıştı

Tiyatro oyunu için turneye çıkan 'Baş Belası' ekibi Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirdi. Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu ağır olan oyunculardan Sergen Deveci'den güzel haber geldi. Deveci hayati tehlikeyi atlattı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:18
Takip Et

Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs kaza yapmıştı! Sergen Deveci’den güzel haber

Sergen Deveci’den güzel haber. Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs kaza yapmıştı
+
Aa
-

“Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı.

Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Son olarak durumu ağır olan oyunculardan Sergen Deveci'den güzel haber geldi. Deveci hayati tehlikeyi atlattı.

Hastaneden alınan bilgiye göre; Kazada yaralanan Sergen Deveci yapılan müdahalelerin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Vücudunda kırıklar olan Deveci'nin bilinci açık, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuluyor.

MİNİBÜS SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan, kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş (28) ile TIR şoförü Hacı Ahmet K. gözaltına alındı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan 2 sürücüden Aykut Bektaş tutuklanırken, diğer sürücü ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Amasya’nın Merzifon ilçesinde TIR'a arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş’ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde organizatör olarak görev yapan Özgür Karataş’ın cenazesi, Samsun’un İlkadım ilçesinde, Burak Topçu’nun İstanbul’da, Tolga Güleryüz’ün ise İzmir’de toprağa verileceği öğrenildi.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
3
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
4
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
5
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
6
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
7
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Beylikdüzü'nde kuyumcudan 3.5 milyonluk soygun
﻿Beylikdüzü'nde kuyumcudan 3.5 milyonluk soygun
﻿Beylikdüzü'nde kuyumcudan 3.5 milyonluk soygun
﻿Sahte polisler yakayı ele verdi
﻿Sahte polisler yakayı ele verdi
﻿Sahte polisler yakayı ele verdi
﻿Çiftçinin enflasyonu son bir yılda yüzde 138 arttı vatandaş yandı
﻿Çiftçinin enflasyonu son bir yılda yüzde 138 arttı vatandaş yandı
﻿Çiftçinin enflasyonu son bir yılda yüzde 138 arttı vatandaş yandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.