Sergen Deveci’den güzel haber. Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs kaza yapmıştı

“Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı.

Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Son olarak durumu ağır olan oyunculardan Sergen Deveci'den güzel haber geldi. Deveci hayati tehlikeyi atlattı.

Hastaneden alınan bilgiye göre; Kazada yaralanan Sergen Deveci yapılan müdahalelerin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Vücudunda kırıklar olan Deveci'nin bilinci açık, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuluyor.

MİNİBÜS SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan, kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş (28) ile TIR şoförü Hacı Ahmet K. gözaltına alındı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan 2 sürücüden Aykut Bektaş tutuklanırken, diğer sürücü ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Amasya’nın Merzifon ilçesinde TIR'a arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş’ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde organizatör olarak görev yapan Özgür Karataş’ın cenazesi, Samsun’un İlkadım ilçesinde, Burak Topçu’nun İstanbul’da, Tolga Güleryüz’ün ise İzmir’de toprağa verileceği öğrenildi.



