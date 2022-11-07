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Polisi görünce panikledi! Zikzak çizerek duvara çarptı

Tekirdağ’da polisi görünce panikleyen alkollü sürücünün kullandığı otomobil, zikzak çizerek kaldırıma çıkıp dubaları devirdikten sonra eğlence mekanının duvarına çarptı, dehşet anları kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 07:53
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Polisi görünce panikledi! Zikzak çizerek duvara çarptı

Polisi görünce panikledi! Zikzak çizerek duvara çarptı
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İHA'nın haberine göre; Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi, Kantarcı Sokak üzerinde meydana geldi. Salih Omurtak Caddesi üzerinde devriye atan polis ekibini gören İ.Ö. idaresindeki otomobil, panikle ara sokaklara daldı. Zikzak şeklinde seyrederek kaldırıma çıkan otomobil, dubaları devirdikten sonra bir eğlence mekanının duvarına çarptı. Sürücü ve yolcu kazayı yara almadan atlattı.

SİNİRİNİ MUHABİRDEN ÇIKARTTI
Olay yerine gelen polis ekipleri, İ.Ö. isimli sürücünün 1.90 promil alkollü olduğunu belirledi. Öfkesine hakim olamayan şahıs, “Kapat o kamerayı, ne yapmışım ben?” diyerek görüntü almaya çalışan muhabiri engellemek istedi. Sürücü daha sonra işlemleri için polis tarafından karakola götürüldü.


ZİKZAK ÇİZEN OTOMOBİLİ FARK EDİP KAÇTI
Dehşet anları kameraya yansırken, yol üzerinde telefonla konuşan bir vatandaşın, zikzak çizen otomobili fark edip kaçması dikkat çekti.

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