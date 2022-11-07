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Sığınmacıları taşıyan otobüs devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Sivas’ta sığınmacıları taşıyan otobüs devrildi, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 09:22
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Sivas'ta sığınmacıları taşıyan otobüs devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Sığınmacıları taşıyan otobüs devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
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İHA'nın haberine göre; Olay, Malatya -Kayseri Karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde gerçekleşti. İstanbul’da yakalanan 38 sığınmacı, Diyarbakır’da bulunan göç idaresine götüren otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi ölürken çok sayıda kişi yaralandı.


OTOBÜSÜN ALTINDA KALANLAR OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Yaralı sayasının artmasından endişe ediliyor. Otobüsün altında kalanlar olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda araçta bulunan beş jandarma personelinden birinin de yaralı olduğu belirtildi.

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