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Otoyolda feci kaza: 1 ölü

Adana’da otoyolda beton direğe çarpan tırın kupasının dorseden ayrılarak yol ortasına düştüğü kazada, sürücü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kilometrelerce trafik oluştu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 10:58
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Otoyolda tırın kupası dorseden ayrılarak yol ortasına düştü: 1 ölü

Otoyolda feci kaza: 1 ölü
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İHA'nın haberine göre; Mehmet Cavlak idaresindeki 03 D 1465 plakalı tır, merkez Seyhan ilçesi Adana- Tarsus- Gaziantep (TAG) otoyolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır, otoyoldaki beton direğe çarparken, çarpmanın etkisiyle tırın kupası dorseden ayrıldı. Tır ise 50 metre ileride durabildi. 


OLAY YERİNDE SÜRÜCÜ HAYATINI HKAYBETTİ
Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsünün öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından sürücünün cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


KİLOMETRELERCE TRAFİK OLUŞTU
TAG otoyolunda ise kaza nedeniyle kilometrelerce uzunluğunda trafik oluştu. Aracın kaldırılmasıyla trafik tekrardan ulaşıma açıldı.

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