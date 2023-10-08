Kazdağları’ndan sonra Ağrı’da da maden arayacaklar. Nehirden artık su değil siyanür akacak

AKP’li Koza Altın şirketi Kazdağları’ndan sonra şimdi de Ağrı’da siyanürle altın arayacak. Şirketin 657 futbol sahası büyüklüğündeki alanda maden açması beklenirken Murat Nehri’nden artık su değil siyanür akacak.

Kazdağları’ndan sonra Ağrı’da da maden arayacaklar. Nehirden artık su değil siyanür akacak

Türkiye’nin birçok yerinde maden sahası bulunan Altın Koza şirketi şimdi de gözünü Ağrı’nın Diyadin ilçesine dikmiş durumda.

TAM 657 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Şirket, 657 futbol sahası büyüklüğündeki alanda altın arama projesi için onay alırken, siyanür havuzu ve kırma eleme tesisi kuracak. Siyanür başta olmak üzere yüzlerce ton kimyasal madde kullanılacak projenin ortasından Murat Nehri geçiyor.

Yıllardır kuraklık tehlikesiyle boğuşan nehir şimdi de kirlilik tehdidi altında. Ayrıca şirket, 4 köyün ortasına kuracağı siyanür cehennemi için 2 milyar 620 milyon 800 bin TL harcayacak.

Koza Altın İşletmeleri, Ağrı’nın Diyadin ilçesi Mollakara köyünde 470 hektarlık alanda altın madeni çıkarmak ve işlemek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

ÇED sürecinde, DSİ; proje sınırlarının Murat Nehri’ne denk geldiği için revize edilmesi gerektiğini belirtti. Şirket bunun üzerinde küçük bir değişikliğe giderek nehri, projenin ayrıldığı 3 ayrı ÇED alanının ortasından geçirdi. Nehrin etrafı adeta ÇED sınırları içerisinde kurulacak maden, kırma eleme tesisi ve siyanür havuzuyla kuşatılmış oldu. Nehrin uzaklığı ise madenin çıkarılacağı alana uzaklığı sadece 55 metre. Ayrıca patlatma yapılacak, yüzlerce ton kimyasal madde kullanılacak proje, Mutlu, Kotancı, Oğuluba ve Mollakara köylerinin ortasında yer alacak.

Mera arazisi olan bölge ayrıca doğal sit ile sulak alanlara ve milli parklara da yakın. Kurulacak siyanür havuzlarının ve patlatma yapılacak proje alanın sadece 7,8 kilometre uzaklığında 1. derece doğal sit alanı olan Köprü Çermiği, ikinci derece doğal sit alanı olan Yılanlı Çermiği ve Davut Çermiği bulunuyor.

KİMYASAL KULLANILACAK

Bölgeye 4 adet siyanür havuzu kurulacak. Yüklü, yüksüz, acil durum ve taşkın adı verilen havuzlarda yüzlerce ton tehlikeli kimyasal atık bulunacak. Madende, yılda 2 bin 455 ton sodyum siyanür, halk arasında kostik olarak bilinen sodyum hidroksit de 1043 ton kullanılacak. Yine tuz ruhu olarak adlandırılan, diğer kimyasallar gibi canlı yaşamını tehdit hidroklorik asit yılda 134,6 ton kullanılacak.

1 YILDA 11 PROJESİ ONAYLANDI

AKP’nin 15 Temmuz’dan sonra satmadığı nadir şirketlerden olan Koza Altın’ın projeleri hız kesmiyor. Koza Altın İşletmeleri’nin sahibi, FETÖ’den hüküm giyen firari Akın İpek’in şirketine 2015 yılında kayyum atandı. İktidarın desteğiyle her geçen gün büyüyen Koza Altın, 2022 yılında 4,1 milyar TL net kâr sağladı. Şirketin, önceki sene kârı 3 milyar TL olarak açıklanmıştı.

Şirket 2022’den bu yana 55 maden projesi için başvuru yaptı. 11 projesi onaylanan şirketin, reddedilen projesi bulunmuyor. Bakanlık sadece 3 projesi için ise ÇED gereklidir kararı verdi.

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