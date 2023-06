Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Akkanat, "Keçiören Belediyesi önünde gerçekleştirdiğim basın açıklaması sonrası belediye güvenliği tarafından uyarıldım. Güvenliğe de sorun yaratmamak adına yol kenarındaki durağın önünde sessizce pankartı yoldan geçen arabalara tutarak eylemime devam ettim. Bir süre sonra gelen polisler tarafından ise valilikten izin almadığım için gözaltına alındım. Gözaltında 2 2.5 saat avukatımla görüştürülmedim. Avukatımla görüşmem sonrasında ise yarım saat sonra serbest bırakıldım” dedi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Sadece belediye önünde pankart açarak ülkesinde sığınmacı istemediğini belirten Akkanat, kendisine çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle 617 TL para cezası kesildiğini ifade etti.

"TANRI TÜRK'Ü KORUSUN"

Akkanat çektiği videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

Ey Türk milliyetçileri, ey “bir Türk’ün bir gözyaşı yok edecek dağı taşı” diyenler! Ey “bir Türk cihana bedeldir” diyenler! Bu ülkede 16 yaşında bir kız çocuğu bir Afgan sığınmacının tacizine direndiği için kafası taşla kesilerek öldürüldü. Neredeydiniz? Bu ülkede her geçen gün Türk milletinin dili ve kültürü değerini kaybetmekte. Neredesiniz? Milliyetçilik, yalnızca bayrak asmak ve slogan atmaktan ibaret değildir. Milliyetçilik, milletinizin sahip olduğu değerleri her gün canınızın pahasına koruyabilmektir. İşte tam da bu yüzden ben bugün buraya tek başıma milletim için mücadele vermeye geldim. Başka bir Türk kadınının burnu bile kanamasın diye, Türk milletin dili ve kültürünü kaybetmesin diye, ülkemiz her geçen gün milyonlarca sığınmacının yuvası olmasın, sessiz işgale uğramasın diye bugün Keçiören Belediyesi’nin önündeyim. Mücadeleye devam, Tanrı Türk’ü korusun.