Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Alanya’da 5’nolu Damlataş Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Dr. Melek Bağce boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından ASM’de katledildi. Röntgen teknisyeni Mustafa Bağce, eşini bıçakla öldürdükten sonra kendi hayatına da silahla son verdi.

Aile Sağlığı Merkezleri’nde çalışan ancak ASM grup elemanı olarak nitelendirilen sağlıkçıların sorunlarına öncülük eden isimlerden biri olan Hemşire Büşra Şahiner bu cinayete isyan etti.

“GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ASMLERDE NEDEN YOK?”

ASM’lerde olmayan güvenlik önlemlerine dikkat çeken Şahiner, “Şimdi nerden başlasak neye isyan etsek Aile sağlığı merkezlerinde can güvenliğinin olmamasına mı? Sağlıkta şiddetin bitmeyişine mi? "Eş" terörüne mi? Tüm bunların çözümüne yönelik girişimlerin olmamasına mı? Her kuruluşta uygulanan güvenlik önlemleri Aile Sağlığı Merkezlerinde neden uygulanmıyor?” diyerek sorularını sıraladı.

“ASM’LERDEN ESİRGENEN CİHAZLAR BUNLAR”

AVM’lere verilen değerin ASM’lere verilmediğini belirten Şahiner, “Bu kurumda çalışan sağlık personellerinin herhangi bir şiddet anında kendini koruyabileceği bir ortam yok, kapı girişinde X-Ray cihazları yok, güvenlik önlemlerine ihtiyaçları var. Rastgele bir AVM ziyaretine gittiğimizde kapıda duran güvenlikleri ve güvenlik cihazlarını görürüz. Bu cihazlar ASM'lerden esirgenen cihazlardır. Aile Sağlığı Merkezleri güvenlik önlemlerinin olmadığı, herkesin rahatlıkla girebildiği şiddet uygulayabildiği yerler. Şiddet durumlarında beyaz kod verme yetkisi olmayan ASM Grup Elemanlarından bahsetmiyorum bile!” dedi.

“AVM KADAR DEĞER GÖRMEK”

Bir AVM kadar güvenlik önlemlerinin uygulanması gerektiğine dikkat çeken Şahiner, sözlerini, “Sağlık sisteminin ilk basamağı olan bu değerli sağlık kuruluşları sağlık sisteminin görmediği kurumlardır. Aile sağlığı merkezleri ile ilgili soru ve sorunlar büyük ve her geçen gün yenisi ekleniyor Bu kuruluşların sağlık sistemine kazandırılması, personellerin huzurlu bir iş ortamına kavuşturulması güvenli bir iş alanının sağlanması gerekiyor Talebimiz bir AVM kadar değer görmek” ifadeleriyle sonlandırdı.