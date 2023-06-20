YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

YKS maratonu bitti. Yorucu bir yılın ardından öğrenciler, şimdi sınav sonuçlarını bekliyor heyecanla. Soruların da yayınlanmasıyla beraber öğrenciler ve veliler net hesaplarına girişirken bu sürecin nasıl organize edilmesi gerektiğini psikolog Selen Şahin ile konuştuk.

Öğrencilerin sınav psikolojisinden çıkarak gelecek planlarına odaklanmaları gerektiği, ilk iş olaraksa güzel bir tatil yapmalarının gerekliliğine vurgu yapan Şahin özetle şunları söyledi:

Hem çocuklar hem ebeveynler olarak ilk görevleri YKS geride kaldı, bunun farkına varıp sınav ile ilgili değerlendirmeleri geride bırakmalılar. Ünlü bir psikolog şöyle demiş:

"Bugünümüzü mahveden iki şey var. Birincisi geçmişle ilgili pişmanlıklarımız, ikincisi gelecek ile ilgili kaygılarımız."

GELECEK PLANLARINI GÖZDEN GEÇİRMELERİ DAHA SAĞLIKLI

Üniversite sınavına giren tüm arkadaşlarımızın ve ailelerinin bu sözleri kendilerine sık sık hatırlatmaları gerekir. YKS geride kaldı iyi veya kötü bu zorlu süreç tamamlandı. Açıklanan sorular ile kendi cevaplarını karşılaştırıp netler üzerinden puan ve sıralama değerlendirmeleri yapmış olabilirler ancak onların hesaplamaları ile sistem değişikliği için bu netler üzerinden puan ve sıralama hesaplaması yapmak kesin hüküm vermek imkansızdır. Bu nedenle de puan ve sıralama yapmaları üzerlerinde baskı yaratacaktır. Artık sınavı ve sınavın muhasebesiyle geçmişe odaklanıp zaman geçirmek yerine geleceğe dair planlarını gözden geçirmeleri daha sağlıklı bir davranış olur.

“SINAV PSİKOLOJİSİNDEN ÇIKMALARI GEREKİYOR”

Sınav sonrası, sınav sürecindeyken ihmal ettikleri özellikle kendilerine zaman ayırmalılar. Kendileri ve çevreleriyle ilgili ihmal ettikleri tüm faaliyetleri ya da en azından bir kısmını yapabilmeleri için çok özel bir zaman dilimi var. Sınav psikolojisinden ne kadar hızlı çıkarlarsa, geleceklerine dair çözüm ve alternatifler üretebilme becerileri için de o kadar uzun zamanları olacaktır.

“ÖZEL VAKİT AYIRMALILAR”

Sınavdan sonra YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı 20 Temmuz Perşembe gününe kadar çok uzun bir süreç var. Sınavları nasıl geçerse geçsin bu 1 aylık süreci kısa da olsa iyi bir tatil planı yaparak geçirmeliler. Çünkü rahat bir nefes almaya ve stresten uzaklaşmaya çok ihtiyaçları olacak. Aileler de bu konuda çocuklarına yardımcı olmalı ve onlara özel bir vakit ayırmalı.