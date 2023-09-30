Keçisedefi bitkisi anne sütünü artırmasına iyi geliyor

Anne sütünü artırmasına yarayan keçisedefi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Keçisedefi bitkisi anne sütünü artırmasına iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Anne sütünü artırmasına yarayan keçisedefi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ANNE SÜTÜ NASIL ARTAR?

Her bebeğin gereksinimine göre değişen oranda anne vücudu, süt üretimi gerçekleştirir. Bu sebeple anne sütü her bebek için özel bir besindir. Ayrıca emzirme süreci anneler için hem duygusal açıdan hem de fiziksel açıdan önemlidir. Ancak bazen farklı sebeplerle sütün yetersiz olması söz konusu olabilir. Peki, anne sütü az ise ne yapmalı? Bu noktada anne sütünün miktarını arttırmak için bazı yollara başvurmak gerekebilir.

Araştırmalar gösteriyor ki, anne beslenmesinin süt üretimine direkt etkisi bulunur. Bol sıvı tüketimi, proteince zengin beslenmek, yeterince uyumak anne sütünün miktarına ve değerine olumlu etki ediyor. Beslenme programına anne sütü yapan yiyecekler eklemek ise sürece olumlu etkide bulunuyor. Bu nedenle annenin bol su içmesi, sıvı besinler tüketmesi, proteinden zengin beslenmesi, uykusunu alabilmesi ve stresten uzak olması gerekli. Büyüklerin de sıklıkla tavsiye ettiği hoşaf, ayran, şerbet gibi sıvıların da sütü artırmada olumlu etkisi var. Ayrıca ılık bir duş da annenin sütünü arttırabiliyor…

KEÇİSEDEFİ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş bitki karışımından (sap, yaprak ve çiçekleri) 1 tatlı kasığı alınıp 1 bardak kaynar suyun içine konur ve 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyondan, günde iki kez birer bardak içilir.

UYARI : Yüksek dozda alınmamalıdır.

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