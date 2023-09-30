Keçisedefi bitkisi idrar söktürmeye iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan idrar söktürmeye iyi gelen keçisedefi bitkisi dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Keçisedefi bitkisi idrar söktürmeye iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan idrar söktürmeye iyi gelen keçisedefi bitkisi dikkatlerden kaçmadı.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER NELERDİR?

Karahindiba: Karahindiba idrara daha rahat çıkmanızı ve böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlar. Vücuttan fazla sıvıları atmak için karahindiba çayı çok harika bir çözümdür.

Alıç meyvesi: Alıç meyvesi, oldukça güçlü bir idrar sökücüdür. Vücuttaki sıvı birikimini önemli ölçüde azaltır. Aynı zamanda, idrar atılımını ve akışını da arttırabilir. Ayrıca böbrek sorunlarının hafifletilmesine yardımcı olur.

Atkuyruğu otu: Atkuyruğu otu vücuttan fazla sıvıları atmak için reçeteli idrar söktürücü ilaçlar kadar etkilidir. Aynı zamanda daha az yan etkiye sahiptir. Eğer idrar söktürücü ilaçlar kullanırken yan etkileri ile ilgili bir sorun yaşadıysanız atkuyruğu otu çok iyi bir alternatif olabilir. Atkuyruğu otu çay olarak da kullanılabilir.

Ardıç: Ardıç bitkisi ortaçağdan beri idrar söktürücü özellikleri ile bilinir ve kullanılır. Aynı zamanda ardıç bazı idrar sökücü ilaçların yaptığı gibi vücuttaki potasyum seviyelerini düşürmez. Aynı zamanda etlerinize lezzet katmak için ardıç ekleyebilir ya da çay veya meyve halinde tüketebilirsiniz.

Yeşil çay: Yeşil çayın vücuttan ödem attırma özelliği vardır. Her yeşil çay içtiğiniz zaman vücudunuzda bulunan fazla sıvılardan rahatlıkla kurtulabilirsiniz yardımcı olursunuz.

Maydanoz: Maydanoz, daha çok idrar söktürücü ilaçların yan etkilerine tolere edemeyen insanlar için bir çeşit çözüm olabilir. Maydanoz idrar sıklığına ve hacmine yardımcı olabilen çok doğal bir idrar söktürücüdür.

Ebegümeci: Vücudunuzdan kısa süre içinde ödem atmak için ebegümeci çayı tüketebilirsiniz. Bu güzel çiçek, oldukça güçlü bir idrar söktürücüdür. Ebegümeci, böbreklerin filtreleme sürecine de oldukça yardımcı olur.

KEÇİSEDEFİ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş bitki karışımından (sap, yaprak ve çiçekleri) 1 tatlı kasığı alınıp 1 bardak kaynar suyun içine konur ve 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyondan, günde iki kez birer bardak içilir.

UYARI : Yüksek dozda alınmamalıdır.

İlgili Haberler
Anne sütünü artıran ve şeker hastalığına iyi gelen mucize ot ortaya çıktı
Keçisedefi bitkisi şeker hastalarına iyi geliyor
Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Son Haberler
Ticaret Bakanlığı ‘çalışmalar tamamlandı’ diyerek duyurdu: 1500 memur alınacak Ekonomi
Ticaret Bakanlığı ‘çalışmalar tamamlandı’ diyerek duyurdu: 1500 memur alınacak
Ev kiralamak isteyenler için yeni dönem başlıyor Ekonomi
Ev kiralamak isteyenler için yeni dönem başlıyor
Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az atasözünün anlamı nedir?
Tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı rakamlardayken ekonomistler çarpıcı enflasyonu 3 gün önceden açıkladı Ekonomi
Tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı rakamlardayken ekonomistler çarpıcı enflasyonu 3 gün önceden açıkladı
Yalı Çapkını’nın son bölümünün neden erken bittiği ortaya çıktı Magazin
Yalı Çapkını’nın son bölümünün neden erken bittiği ortaya çıktı
Meteoroloji yarın 7 il için uyardı: Çok kuvvetli geliyor. Dikkatli ve tedbirli olun Güncel
Meteoroloji yarın 7 il için uyardı: Çok kuvvetli geliyor. Dikkatli ve tedbirli olun
EPDK’dan yeni elektrik kararı. 1 Ekim’de yürürlüğe girecek Ekonomi
EPDK’dan yeni elektrik kararı. 1 Ekim’de yürürlüğe girecek