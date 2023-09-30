Keçisedefi bitkisi idrar söktürmeye iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan idrar söktürmeye iyi gelen keçisedefi bitkisi dikkatlerden kaçmadı.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER NELERDİR?

Karahindiba: Karahindiba idrara daha rahat çıkmanızı ve böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlar. Vücuttan fazla sıvıları atmak için karahindiba çayı çok harika bir çözümdür.

Alıç meyvesi: Alıç meyvesi, oldukça güçlü bir idrar sökücüdür. Vücuttaki sıvı birikimini önemli ölçüde azaltır. Aynı zamanda, idrar atılımını ve akışını da arttırabilir. Ayrıca böbrek sorunlarının hafifletilmesine yardımcı olur.

Atkuyruğu otu: Atkuyruğu otu vücuttan fazla sıvıları atmak için reçeteli idrar söktürücü ilaçlar kadar etkilidir. Aynı zamanda daha az yan etkiye sahiptir. Eğer idrar söktürücü ilaçlar kullanırken yan etkileri ile ilgili bir sorun yaşadıysanız atkuyruğu otu çok iyi bir alternatif olabilir. Atkuyruğu otu çay olarak da kullanılabilir.

Ardıç: Ardıç bitkisi ortaçağdan beri idrar söktürücü özellikleri ile bilinir ve kullanılır. Aynı zamanda ardıç bazı idrar sökücü ilaçların yaptığı gibi vücuttaki potasyum seviyelerini düşürmez. Aynı zamanda etlerinize lezzet katmak için ardıç ekleyebilir ya da çay veya meyve halinde tüketebilirsiniz.

Yeşil çay: Yeşil çayın vücuttan ödem attırma özelliği vardır. Her yeşil çay içtiğiniz zaman vücudunuzda bulunan fazla sıvılardan rahatlıkla kurtulabilirsiniz yardımcı olursunuz.

Maydanoz: Maydanoz, daha çok idrar söktürücü ilaçların yan etkilerine tolere edemeyen insanlar için bir çeşit çözüm olabilir. Maydanoz idrar sıklığına ve hacmine yardımcı olabilen çok doğal bir idrar söktürücüdür.

Ebegümeci: Vücudunuzdan kısa süre içinde ödem atmak için ebegümeci çayı tüketebilirsiniz. Bu güzel çiçek, oldukça güçlü bir idrar söktürücüdür. Ebegümeci, böbreklerin filtreleme sürecine de oldukça yardımcı olur.

KEÇİSEDEFİ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş bitki karışımından (sap, yaprak ve çiçekleri) 1 tatlı kasığı alınıp 1 bardak kaynar suyun içine konur ve 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyondan, günde iki kez birer bardak içilir.

UYARI : Yüksek dozda alınmamalıdır.