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Kedi pençesi bitkisi kireçlenme ağrılarına iyi geliyor

Kedi pençesi bitkisi eklem iltihaplarını önleyerek kireçlenme ağrılarına iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 10:06
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Kedi pençesi bitkisi kireçlenme ağrılarına iyi geliyor

Kedi pençesi bitkisi kireçlenme ağrılarına iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Kedi pençesi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Kedi pençesi bitkisi eklem iltihaplarını önleyerek kireçlenme ağrılarına da iyi geldiğinin altı çizildi.

Anti-inflamatuar etkiye sahip kedi pençesi bağışıklığı güçlendirerek eklem iltihaplarını önleyebilir. Bu sayede kireçlenme ağrılarına da iyi gelir.

KEDİ PENÇESİ NEDİR?

Güney ve Orta Amerika'nın tropikal ormanlarında bulunan odunsu bir asmadır. Pençe şeklindeki dikenleri nedeniyle İspanyolca'da kedi pençesi veya uña de gato olarak bilinir. Bitki kök kabuğu, çeşitli rahatsızlıklar için şifalı bitkilerde kullanılır ve besin takviyesi olarak satılır.

KENDİ PENÇESİNİN FAYDALARI

-Gerginlik, stres ve korku gibi sinirsel rahatsızlıklara karşın rahatlama sağlar.

-Kedi pençesi otu, sinirsel baş ağrılarında kullanılabilir.

-Uykusuzluğa karşı kullanılırsa insanı yatıştırıp sakinleştirir.

-Ani baş dönmelerine ve baş ağrılarına iyi gelir.

-Mikrop öldürücü bir etkisi olduğu bilinmektedir. Dünyada bilinen en iyi antiviral özelliğe sahip bitkilerden bir tanesidir.

-Romatizma kaynaklı ağrıların tedavisinde kullanılabilir. Çok sayıda bilimsel çalışma ile kedi pençesinin romatizmal artrit hastaları üzerindeki olumlu etkisi araştırılmıştır. Pek çok hastada romatizmal hastalıklarda ağrılara özellikle iyi geldiği görülmüştür.

-Yatıştırıcı bir etkisinin bulunmasından dolayı stresi azaltır ve sakinleştirir.

ZARARI VAR MI?

Bazı kişiler kedi pençesinin hafif yan etkilerine maruz kalmışlardır. Bu yan etkiler arasında mide ekşimesi, başağrısı ve uyuşukluk vardır. Hamileyseniz ya da emziriyorsanız kullanmayın. 3 yaşından küçük çocuklar için önerilmez.

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