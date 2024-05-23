Kedisinin boy boy yastıklarını yaptırdı: "Hangisi gerçek ayırt edemiyorum"

Kaynak: Haber Merkezi
Kedisinin boy boy yastıklarını yaptırdı: "Hangisi gerçek ayırt edemiyorum"

Sosyal medya fenomeni, sırıtan kedisinin viral pozunu yastıklara bastırdı ve bu eğlenceli anı "hangisi gerçek ayırt edemiyorum" notuyla paylaştı.

Sosyal medyada fenomen haline gelen bir kedinin sahibi, kedisinin viral olmuş pozunu yastıklara bastırarak eğlenceli bir paylaşım yaptı. Sırıtır gibi bir surat ifadesi olan tekir kedisinin farklı boyutlardaki yastıklarını yaptıran kadın, bu yastıkları kedisinin yanına koyarak çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

Kedinin sahibinin paylaştığı fotoğrafta, kedisinin boyutunda bir yastığın yanına konulduğu görülüyor. "Hangisi gerçek ayırt edemiyorum" notuyla yapılan bu paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü ve sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı. Kullanıcılar, hem kedinin ifadesine hem de yaratıcı yastıklara hayran kaldı.

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