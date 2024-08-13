Keita Balde Sivasspor'da

Kaynak: AA
Keita Balde Sivasspor'da

Sivasspor, flaş bir transfere imza attı. Lazio, Monaco, Inter gibi takımlarda oynayan Senegalli futbolcuyu kadrosuna kattı.

Sivasspor'un Senegalli golcü oyuncu Keita Balde'yi transfer ettiği açıklandı.

Sivas'a gelen Balde, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.

KEITA BALDE KİMDİR?

8 Mart 1995'te İspanya'da doğdu. Futbola CF Damm altyapısında başladı. Ardından Barcelona alt yapısında forma giydi.

Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Spartak Moskova ve Espanyol'da oynadı.

Kariyerinde 342 maça çıkan Balde, 81 gol attı, 47 kez de asist yaptı.

40 kez de Senegal formasını giydi.

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