Kel kartalın koca balığı kolayca avlaması görenleri etkiledi

Kaynak: Haber Merkezi
Kel kartalın koca balığı kolayca avlaması görenleri etkiledi

Evin çatısında konumlanmış bir kel kartalın, hızla gölete dalıp pençeleriyle koca bir balığı avlaması izleyenleri etkiledi.

Bir evin çatısında etrafı kolaçan eden bir kel kartalın hızla gölete dalıp büyük bir balığı avladığı anlar, bir kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. Kartalın pençeleriyle zorlanmadan yakaladığı koca balık, izleyenleri etkiledi.

Görüntülerde, kel kartalın etrafı gözetledikten sonra ani bir hareketle gölete dalması ve pençeleriyle büyük bir balığı yakalaması görüldü. Bu olağanüstü av sahnesi, izleyenler arasında hayretle karşılandı. Kel kartalın güçlü ve hızlı avlanma tekniği, doğanın etkileyici bir örneği olarak gösterildi.

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