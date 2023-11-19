Lapa lapa yağışın ardından kar kalınlığı 30 santimi aştı

Düzce’niın Yığılca ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden Yedigöller'e ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Köy yollarında mahsur kalan bazı araçlar, traktörlerle kurtarıldı.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYE ULAŞTI

Yüksek bölgelerde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ilçede, Yığılca Kaymakamlığı iş makineleriyle kar küreme çalışmaları yürütüyor. Yığılca Devlet Hastanesi'ndeki paletli ambulans da vakalara karşı hazır bekletiliyor.

Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Gümüşova kesimi Çaybükü mevkisinde ise, sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı. Çaybükü köyünde ise iş yeri ve evlerin giriş katlarını su bastı.